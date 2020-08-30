Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4 980 случаев заражения в 83 регионах.
Хотя кривая COVID-19 в мире по-прежнему далеко отстает от испанского гриппа 1918 года, когда были инфицированы около 500 миллионов человек и умерли не менее 10 процентов из них, эксперты обеспокоены тем, что власти и общественность многих стран недооценивают истинную "катастрофическую угрозу" пандемии.
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что белорусский язык должен стать в республике единственным государственным, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.