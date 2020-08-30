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Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены конгресса виновны в утечке секретной информации с брифингов разведки.В источнике
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Газета.Ru

Трамп обвинил конгрессменов в утечке секретных данных

Газета.Ru20:09
РИА Новости

Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных

РИА Новости19:18
РБК

Трамп объяснил отмену брифингов по вмешательству в выборы утечками

РБК19:14
RT на русском

Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

RT на русском20:49
ИА Красная Весна

Трамп объяснил причину отмены докладов разведки конгрессменам по выборам

ИА Красная Весна20:37
ТАСС

Трамп объяснил отмену брифингов по выборам для Конгресса утечками данных

ТАСС18:47
Известия

Разведка США прекратит брифинги для конгресса о безопасности на выборах

Известиявчера в 16:19

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайн27 августа в 14:47

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Хотя кривая COVID-19 в мире по-прежнему далеко отстает от испанского гриппа 1918 года, когда были инфицированы около 500 миллионов человек и умерли не менее 10 процентов из них, эксперты обеспокоены тем, что власти и общественность многих стран недооценивают истинную "катастрофическую угрозу" пандемии.
Российская газета02:36
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что белорусский язык должен стать в республике единственным государственным, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Страна Советов on-lineвчера в 15:56
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Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня28 августа в 01:58
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31