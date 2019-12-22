Политика
RT на русскомТрамп: Пелоси рискует снова потерять должность
Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует потерять свою должность, как это уже происходило ранее, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя попытки демократов объявить ему импичмент.
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Также он добавил, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец.Известия18:40
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