с чего всё началось

Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует потерять свою должность, как это уже происходило ранее, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя попытки демократов объявить ему импичмент.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.

Общество Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.

Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.