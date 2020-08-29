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РБК
РБК

Трамп обвинил демократов в необходимости США покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, пожаловался на необходимость покупать нефть в России. Полную запись своего выступления глава государства опубликовал в Twitter.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод.
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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RT на русском

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

RT на русском21:55
РБК

Трамп обвинил демократов в необходимости США покупать нефть у России

РБК21:53
РИА Новости

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

РИА Новости20:03
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
Известия

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Известия21:34

НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (HDA), организация по борьбе с расизмом в хоккее, попросил НХЛ выделить $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет, временно изменить цвет синей линии на площадках на черный в качестве символического жеста поддержки, а также обеспечить более прозрачные условия при найме сотрудников из числа расовых меньшинств.
Газета.Ruвчера в 16:24

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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«Лучший экшн в истории»: Майкл Кейн похвалил «Довод» Нолана

Предпродажа билетов в некоторых городах уже открыта, а особенно нетерпеливые зрители из регионов, где развлекательным учреждениям пока не дали разрешения на работу из-за пандемии, даже едут в соседние области, чтобы посмотреть фильм.
Киноафиша Россиивчера в 04:56
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с мнением о том, что у молодых людей онкологические заболевания могут развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем у пожилых.
Live24вчера в 02:21
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Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06