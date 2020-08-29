Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией

Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.