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Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что из-за демократов, которые выступают против строительства трубопроводов, США приходится закупать нефть у России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъ22:56
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией

Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.
РИА Новости03:12