Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что из-за демократов, которые выступают против строительства трубопроводов, США приходится закупать нефть у России.В источнике
С чего всё началось
Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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