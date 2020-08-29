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RT на русском
RT на русском

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что из-за демократов, которые выступают против строительства трубопроводов, США приходится закупать нефть у России.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
А знаете, где вы покупаете ваши энергоносители? В России! Вы это знали? К вам приходит много судов, значительная их часть — из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод.
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
RT на русском

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

RT на русском21:55
Известия

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Известия21:34
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

РИА Новости20:03

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