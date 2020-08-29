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Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вынуждены закупать нефть в России из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъ22:56
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новости20:03

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца стоимостью 2,3 миллиарда рублей, призванного значительно разгрузить дороги Казани, ввели в эксплуатацию в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца
РИА Новости10:17

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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Индия может отказаться от участия в военных учениях в России

Источник агентства в военном ведомстве заявил, что по итогам встречи индийские власти считают нецелесообразным принимать участие в учениях в России вместе со странами, отношения с которыми в последнее время крайне обострены.
News.ru10:12
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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За август отток депозитов из банков Белоруссии составил от 1% до 6%

Отток депозитов из банков Белоруссии, где продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, в первые три недели августа составил от 1% до 6%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного рейтингового агентства Fitch.
ТАССвчера в 14:45