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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод.
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

RT на русском21:55
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК21:53
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

РИА Новости20:03
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
Известия

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Известия21:34

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Рябинский хочет провести реванш Уайта и Поветкина в России

Александр Поветкин, получивший на днях титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) благодаря победе над британцем Джиллианом Уайтом, проведёт повторный поединок с этим бойцом.
SM News26 августа в 06:05
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Ученые обнаружили новые тайны темной материи

В процессе исследовательской работы ученые применили особые космические процессы, среди которых звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, нейтронные звезды и миллисекундные пульсары.В результате стало понятно, что известная теория не может быть правдивой, ведь темная материя не оказывает так много света.
Уфимские Заметки27 августа в 13:53

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REGNUM27 августа в 08:02
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Газета.Ruвчера в 13:17

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Пиццерия «Таверна Эль Пасо» в украинском городе Ровно запустила рекламное видео, сюжет которого отсылает к популярному мему из порнофильма, где девушка сидит в окружении пяти чернокожих молодых людей.
Взгляд.рувчера в 14:50

Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
Интерфаксвчера в 03:28