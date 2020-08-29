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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новости20:03
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъ22:56
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Кокорин снова не вышел на матч в составе «Спартака» из-за травмы

Экс-форвард столичного "Динамо" и питерского "Зенита" Александр Кокорин, который в нынешнее межсезонье перебрался в "Спартак", снова оказался вне заявки своего клуба на очередной матч премьер-лиги с тульским "Арсеналом".
Вести.Ru12:10

Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости14:14
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Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии

В Сирии при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.
РИА Новости27 августа в 02:32
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