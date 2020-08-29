Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
REGNUM22:22
222

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
914

Тихановская допустила участие России в разрешении кризиса в Белоруссии

Вильнюс, 29 августа 2020, 08:05 — REGNUM Россия сможет участвовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если оппозиция не сможет добиться необходимого результата, заявила 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа.
REGNUM01:05
133

Ученые нашли первого пациента, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что эту женщину можно назвать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как в случае с пациентами, которые таким образом вылечились от вируса).
Sputnik Кыргызстан00:27
29

Четыре лишенных аккредитации российских журналиста покинут Белоруссию

«Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов», — рассказали в посольстве.
Известия03:50