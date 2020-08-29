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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
А знаете, где вы покупаете ваши энергоносители? В России! Вы это знали? К вам приходит много судов, значительная их часть — из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод.
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
RT на русском

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

RT на русском21:55
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Физики РАН нашли способ уменьшить погрешность атомных часов

Способ уменьшения полевого сдвига в атомных часах нашли ученые института лазерной физики СО РАН совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США и французским исследовательским институтом Фемто-СТ. Об этом рассказало научное издание.
iReactor01:28
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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