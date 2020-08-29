Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
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Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.В источнике
С чего всё началось
Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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