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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъ22:56
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам
Российская газета04:44
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
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