Создатель Nexta рассказал о координации протестов в Белоруссии

Путило рассказал, что с момента начала протестов в Белоруссии аудитория Telegram-канала Nexta выросла до 2,165 миллионов человек и теперь это самый крупный по количеству подписчиков русскоязычный канал в Telegram.