Трамп обвинил демократов в зависимости США от закупок российской нефти
Запись выступления опубликована в Twitter главы государства. По словам Трампа, США приходится закупать нефть у России из-за позиции демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны.В источнике
С чего всё началось
Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда доставляться,— сказал господин Трамп, выступая
перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир (цитата по ТАСС).—
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