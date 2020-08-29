Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Rambler News Service
Rambler News Service

Трамп обвинил демократов в зависимости США от закупок российской нефти

Запись выступления опубликована в Twitter главы государства. По словам Трампа, США приходится закупать нефть у России из-за позиции демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны.В источнике
С чего всё началось
Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда доставляться,— сказал господин Трамп, выступая
 перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир (цитата по ТАСС).—
Коммерсантъвчера в 22:56
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русскомвчера в 03:26
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолецвчера в 20:25
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБКвчера в 00:06
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъвчера в 22:56
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАССвчера в 20:31
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ruвчера в 01:57
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новостивчера в 20:03

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
207

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
РИА Новостивчера в 10:17
5

ВС РФ запустят «Циркон» с борта «Адмирала Горшкова» в сентябре

Перспективная ракета будет запущена с борта российского фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота РФ, в рамках летных испытаний оружия, передает ТАСС.
Политическая Экспертизавчера в 08:28
6

В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
10

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
3

«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ruвчера в 13:25

Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное дело26 августа в 03:34
1,9K