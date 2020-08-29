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Rambler News Service
Rambler News Service

Трамп обвинил демократов в зависимости США от закупок российской нефти

Запись выступления опубликована в Twitter главы государства. По словам Трампа, США приходится закупать нефть у России из-за позиции демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны.В источнике
С чего всё началось
Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда доставляться,— сказал господин Трамп, выступая
 перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир (цитата по ТАСС).—
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Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

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