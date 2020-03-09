Энергетика
ПрофильТрамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок. По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией. На своей странице в твиттере Трамп написал, что рынки могли обрушить и фейковый новости.
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Трамп назвал Саудовскую Аравию, Россию и фейковые новости причиной падения мировых рынков
Коммерсантъвчера в 11:11
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