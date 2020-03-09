Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок. По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией. На своей странице в твиттере Трамп написал, что рынки могли обрушить и фейковый новости.

Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию

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Экономика Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар По состоянию на 8:45 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 72,7 руб. Курс евро составил 82,8 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $31, WTI — $27,5.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Происшествия В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса Управление Роспотребнадзора Приморья опровергло информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщает правительство Приморья.

Политика Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.

Технологии К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.

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Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Общество ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.

Энергетика Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.