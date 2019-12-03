Политика
Газета.RuТрамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Французский лидер, в свою очередь, продолжает настаивать на своем видении дальнейших отношений с Москвой. "Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией", - сказал Макрон на встрече Трампом.
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Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Политика
В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций
США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.
Гаджеты
В WhatsApp появится тёмная тема
В версии мессенджера 2.19.353 появилась функция, которая позволяет выбирать тему по типу энергосбережения.
Шоу-бизнес
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Происшествия
Санавиация доставила в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
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Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
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Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
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"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал свою семью
Игры
За час аудитория Halo: Reach в Steam превысила 100 тысяч человек
За первый час после выхода, несмотря на отсутствие предварительной загрузки, аудитория шутера уже составила 100 тысяч человек, а пока подтягиваются остальные, она понемногу увеличивается.
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В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Хоккей
«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера
«Нью-Джерси» объявил об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Финансы
Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги
Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал четырехсторонний саммит по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедший во вторник, 3 декабря, в Лондоне саммит лидеров Турции, Франции, Германии и Великобритании «прошел хорошо».
Происшествия
У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6
Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Казахстане, в 303 километрах от Алма-Аты.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Авто
Обновлённый Hyundai Santa Fe оснастят 3,5-литровым V6
В ближайшем будущем корейский автопроизводитель представит рестайлинговый кроссовер Santa Fe, который оснастят новую силовым агрегатом.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.