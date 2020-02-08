с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.

Футбол «Порту» прервал 16-матчевую победную серию «Бенфики» Футболисты "Порту" обыграли на своем поле "Бенфику" в рамках 20-го тура чемпионата Португалии, оборвав победную серию лиссабонской команды в примейре на отметке в 16 матчей.

Интернет Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7 Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.

Здоровье Рошаль ответил на слова Мурашко о врачебных ошибках Хирург добавил, что статистику следует улучшать и скрывать её не стоит. Ранее Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Политика Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.

Общество У граждан США и КНР на лайнере Diamond Princess выявлен коронавирус Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения заявили, что среди зараженных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых выявили заражение коронавирусом нового типа, граждан России нет.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Здоровье Назван главный симптом заражения коронавирусом Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Шоу-бизнес Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Политика Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века» Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.