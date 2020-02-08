Политика
РБКТрамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома
Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
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Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение специалиста по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана, который дал против него показания по делу об импичменте, в своем Twitter-аккаунте.Lenta.ru17:24
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Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
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Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Евгений Сатановский призвал украинских политиков не задумываться о войне с Россией, иначе от Украины мало что останется.
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«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
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Швеция разгромила Россию в матче Евротура
Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
Политика
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Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
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Происшествия
В Норильске произошёл пожар на шахте
Футбол
«Атлетико» минимально обыграл «Гранаду» и прервал серию без побед
На арене «Ванда Метрополитано» завершился матч 23-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Гранадой».
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Политика
«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян
Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Политика
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз
Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Происшествия
Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Политика
CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).