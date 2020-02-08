с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.

Политика Украина упростила пересечение границы с Крымом для детей С воскресенья для детей 14–16 лет упрощается процедура пересечения границы с Крымом, сообщила министр Украины по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Кино Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.

Политика «Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Происшествия Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.