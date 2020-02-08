Политика

РБКРБКТрамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
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Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение специалиста по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана, который дал против него показания по делу об импичменте, в своем Twitter-аккаунте
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Lenta.ru17:24

Подробнее о событии

Трамп объяснил увольнение давшего против него показания специалиста по Украине

Lenta.ru17:24

Эксперта по Украине выгнали из Белого дома

РЕН ТВ13:54

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине Виндмана в сливе информации

Известия15:10

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

РБК15:30

Из Белого дома выгнали эксперта по Украине

Ридус12:49

Трамп пожаловался, что Видман «некорректно» сливал содержание его «идеальных» звонков

Вести.Ru11:49

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

РИА Новости11:41
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru вчера в 05:31
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

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В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
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Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Газета.Ru 21:55
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
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«Новороссия была бы», - Сатановский заявил, что Украина в случае войны с Россией превратится в Эфиопию

Евгений Сатановский призвал украинских политиков не задумываться о войне с Россией, иначе от Украины мало что останется.
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«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

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Швеция разгромила Россию в матче Евротура

Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
RT на русском 12:47
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Украина упростила пересечение границы с Крымом для детей

С воскресенья для детей 14–16 лет упрощается процедура пересечения границы с Крымом, сообщила министр Украины по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.
Взгляд.ру 22:34
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Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Tvoe-avto.com вчера в 15:23
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Кино

Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью

Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Киноафиша России вчера в 04:24
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В Норильске произошёл пожар на шахте

RT на русском 22:29
Футбол

«Атлетико» минимально обыграл «Гранаду» и прервал серию без побед

На арене «Ванда Метрополитано» завершился матч 23-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Гранадой».
Bookmaker-ratings.ru 17:02
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
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«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета 16:45
Политика

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Украина.ру вчера в 02:45
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости 09:08
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета вчера в 10:59
Политика

Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций

Экс-президент Польши Лех Валенса усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.
РИА Новости 22:02
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

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Москва 24 вчера в 07:57
Шоу-бизнес

В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз

Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
РИА Новости 20:31
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Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.
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Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

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News.ru вчера в 11:29
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Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
RT на русском 20:52
Политика

CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
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