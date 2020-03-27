Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Общество Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

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Игры Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.