Коронавирус

ТАССТАССТрамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп объяснил выход США на первое место по числу заражений COVID-19

RT на русскомвчера в 19:23

Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19

РБКвчера в 19:17

Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом в мире

Известиявчера в 18:45

Трамп рассказал, почему США стали лидером по числу случаев коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:12

Трамп объяснил, почему США стали первыми в мире по числу зараженных

РЕН ТВвчера в 19:38

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

ТАССвчера в 19:22

Трамп объяснил, почему США вышли на первое место по случаям COVID-19

РИА Новостивчера в 18:06
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Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 17:11
Общество

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
REGNUM 01:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Армия и оружие

Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе

В основном Украина стягивает к линии фронта танки.
КП - Донецк вчера в 13:40
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 25 марта в 11:12
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости вчера в 17:23
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru вчера в 11:55
Наука

В США создали активный голеностопный экзоскелет

Популярная механика вчера в 10:45
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Здоровье

В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Live24 вчера в 03:11
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Футбол

«Барселона» сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

Руководство испанской "Барселоны" приняло решение сократить рабочий день и зарплату сотрудников из-за непростого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса.
Вести.Ru 01:30
Гаджеты

Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлен 6,58-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.
Astera вчера в 13:59
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости 25 марта в 19:30
Игры

Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность

Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.
iXBT.com 24 марта в 18:33
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
РБК вчера в 21:13
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 25 марта в 21:33
Здоровье

В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
Sputnik Узбекистан 01:15
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
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