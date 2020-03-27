Коронавирус
ТАССТрамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Экономика
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес
Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Армия и оружие
Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе
В основном Украина стягивает к линии фронта танки.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Экономика
Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Наука
В США создали активный голеностопный экзоскелет
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Общество
В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
Футбол
«Барселона» сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса
Руководство испанской "Барселоны" приняло решение сократить рабочий день и зарплату сотрудников из-за непростого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса.
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлен 6,58-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Игры
Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность
Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.
Происшествия
Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина
На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом
Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.