Коронавирус

ТАССТАССТрамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Читать в источнике
Комментировать145

Подробнее о событии

Трамп объяснил выход США на первое место по числу заражений COVID-19

RT на русскомвчера в 19:23

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

ТАССвчера в 19:22

Трамп рассказал, почему США стали лидером по числу случаев коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:12

Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом в мире

Известиявчера в 18:45

Трамп объяснил, почему США стали первыми в мире по числу зараженных

РЕН ТВвчера в 19:38

Трамп объяснил, почему США вышли на первое место по случаям COVID-19

РИА Новостивчера в 18:06

Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19

РБКвчера в 19:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета вчера в 15:18
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс вчера в 12:11
Общество

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Lenta.ru вчера в 17:43
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК вчера в 15:50
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Киберспорт

COVID-19 добрался до Fallout 76: дополнение Wastelanders снова отложено

Компания Bethesda объявила, что не успевает провести финальное тестирование дополнения Wastelanders.
Игромания.ру вчера в 12:09
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня 25 марта в 10:27
Космос

ЕКА планирует найти воду на Луне

25 марта представители Европейского космического агентства сообщили о том, что занимаются разработкой научных приборов, которые смогут искать воду на Луне.
V-kosmose.com вчера в 06:42
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Политика

Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца

Меган Маркл якобы настояла на том, чтобы ее супруг, принц Гарри, ни в коем случае не ездил в Великобританию ради больного отца.
Gazeta.SPb вчера в 17:53
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

REGNUM 25 марта в 10:54
Политика

Немецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 25 марта в 18:17
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 25 марта в 15:18
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 06:32
Финансы

Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
РБК вчера в 22:59
Экономика

В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
RT на русском вчера в 19:37
Наука

Разработали новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении

Чаще всего шизофрению диагностируют по признакам: теперь делу поможет новый маркер.
ToDay News Ufa вчера в 01:43
Культура

Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

МИР 24 вчера в 16:03
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru вчера в 00:57
Происшествия

Лучший боец UFC арестован за вождение в пьяном виде

Газета.Ru вчера в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное