Коронавирус
ТАССТрамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Киберспорт
COVID-19 добрался до Fallout 76: дополнение Wastelanders снова отложено
Компания Bethesda объявила, что не успевает провести финальное тестирование дополнения Wastelanders.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Космос
ЕКА планирует найти воду на Луне
25 марта представители Европейского космического агентства сообщили о том, что занимаются разработкой научных приборов, которые смогут искать воду на Луне.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Политика
Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса
Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца
Меган Маркл якобы настояла на том, чтобы ее супруг, принц Гарри, ни в коем случае не ездил в Великобританию ради больного отца.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Политика
Немецкий депутат призвал снять с России санкции
Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Финансы
Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Наука
Разработали новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении
Чаще всего шизофрению диагностируют по признакам: теперь делу поможет новый маркер.
Культура
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Происшествия
В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Происшествия