Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Религия РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом «Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

Авто Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.

Космос ЕКА планирует найти воду на Луне 25 марта представители Европейского космического агентства сообщили о том, что занимаются разработкой научных приборов, которые смогут искать воду на Луне.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Политика Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца Меган Маркл якобы настояла на том, чтобы ее супруг, принц Гарри, ни в коем случае не ездил в Великобританию ради больного отца.

Политика Немецкий депутат призвал снять с России санкции Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.