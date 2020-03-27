Коронавирус

ТАССТАССТрамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом

Lenta.ru20:40

Трамп объяснился за лидерство США по числу зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец19:26

Трамп объяснил, почему США стали первыми в мире по числу зараженных

РЕН ТВ19:38

Трамп рассказал, почему США стали лидером по числу случаев коронавируса

Газета.Ru19:12

Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом в мире

Известия18:45

Трамп объяснил выход США на первое место по числу заражений COVID-2019

RT на русском19:23

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

ТАСС19:22
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru 06:27
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Lenta.ru 17:07
Общество

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
Известия 17:30
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Политика

Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций

Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
Ридус 12:45
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости вчера в 15:31
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя 06:32
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Газета.Ru 12:53
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Семь человек погибли, ещё один пострадал.
РИА Новости 19:33
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Наука

Нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса

Российская система искусственного интеллекта нашла среди существующих препаратов десять наименований, которые, теоретически, могут блокировать распространение новой коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 19:19
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 16:27
Общество

Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел дополнительные меры

Вечером 26 марта Сергей Цивилев подписал распоряжение о дополнительных мерах, которые вводятся в Кузбассе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда - Кемерово 21:20
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
Политика

Трамп и Макрон обсудили коронавирус и его экономические последствия

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросу борьбы с пандемией коронавируса и необходимости минимизировать экономические последствия кризиса, говорится в заявлении Белого дома.
Росбалт 21:20
Общество

Познер призвал к жёстким мерам против беспечных россиян

Телеведущий, биолог по образованию Владимир Познер заявил о необходимости принятия жёстких мер в отношении россиян, которые не носят медицинские маски.
News.ru 20:44
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport 14:46
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с ситуацией по коронавирусу.
Челябинск Сегодня вчера в 06:53
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы

ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.
BFM.ru 10:50
Политика

Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса

Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
ForPost 11:41
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Происшествия

На Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 12:50
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру 18:45
Экономика

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Культура

Гарик Харламов анонсировал Comedy Club в новом формате

Пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате, который резиденты назвали «КарантинStyle».
Культуромания 15:56
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Культура

Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет

Экспресс газета 08:02
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