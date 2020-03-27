Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Политика Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.

Общество Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.

Наука Нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса Российская система искусственного интеллекта нашла среди существующих препаратов десять наименований, которые, теоретически, могут блокировать распространение новой коронавирусной инфекции.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Общество Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел дополнительные меры Вечером 26 марта Сергей Цивилев подписал распоряжение о дополнительных мерах, которые вводятся в Кузбассе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Политика Трамп и Макрон обсудили коронавирус и его экономические последствия Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросу борьбы с пандемией коронавируса и необходимости минимизировать экономические последствия кризиса, говорится в заявлении Белого дома.

Общество Познер призвал к жёстким мерам против беспечных россиян Телеведущий, биолог по образованию Владимир Познер заявил о необходимости принятия жёстких мер в отношении россиян, которые не носят медицинские маски.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.