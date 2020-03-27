Коронавирус

ТАССТАССТрамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Дональд Трамп
Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей. Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Думаю, что это довольно сложно. Никто не знает, какие цифры в Китае.
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