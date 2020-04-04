Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

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