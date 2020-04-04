Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

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Общество За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

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Транспорт На всех въездах в Ростов ограничили движение Сегодня на всех въездах Ростова выставили дополнительные экипажи ДПС при поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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