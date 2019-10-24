Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии

Здоровье Врач назвала способ снизить риск инсульта Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как можно снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Экономика Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Политика Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.

Происшествия Российская туристка умерла после операции в Турции Посольство России в Турции сообщило о смерти 54-летней российской туристки, госпитализированной 8 октября в больницу с курорта в городе Аланья.

Футбол «Крыховяк — лучший игрок на планете» 29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Происшествия Бриллиант стоимостью почти $2 млн похищен в Японии Бриллиант в 50 карат стоимостью 200 миллионов иен ($1,8 млн – Ред.) похищен с выставки в Иокогаме, сообщает Singapore News в пятницу, 25 октября.

Футбол Ибрагимович забил гол в дерби Лос-Анджелеса В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Общество Forbes составил список богатейших женщин России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.