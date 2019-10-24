Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТрамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
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Трамп пообещал не дать террористам захватить нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ruвчера в 12:07

Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтью в Сирии

Российская газетавчера в 13:32

Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии

РИА Новостивчера в 12:55

Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

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Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

RT на русскомвчера в 12:03

Трамп снова включает заднюю. Нефтяные объекты в Сирии будут охраняться американцами

Фонтанка.Рувчера в 11:54

Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

ТАССвчера в 11:50
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
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Сноуден рассказал, что попал в России в «ловушку»

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не делает его жизнь легче.
Политика Сегодня 23 октября в 22:43
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
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Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Экономика

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
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Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
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Армия и оружие

В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах.
RT на русском вчера в 05:26
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Российская туристка умерла после операции в Турции

Посольство России в Турции сообщило о смерти 54-летней российской туристки, госпитализированной 8 октября в больницу с курорта в городе Аланья.
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Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге

Аргументы и Факты 01:20
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«Крыховяк — лучший игрок на планете»

29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
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Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
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Бриллиант стоимостью почти $2 млн похищен в Японии

Бриллиант в 50 карат стоимостью 200 миллионов иен ($1,8 млн – Ред.) похищен с выставки в Иокогаме, сообщает Singapore News в пятницу, 25 октября.
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Не прошло и года: Начальник генерального штаба ВСУ дал распоряжение на прекращение обстрелов Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
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Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
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ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело 23 октября в 04:05
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