Армия и оружие
RT на русскомТрамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
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Трамп снова включает заднюю. Нефтяные объекты в Сирии будут охраняться американцами
Фонтанка.Рувчера в 11:54
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:15, Вашингтон
Общество
Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Общество
Национальный банк Украины объяснил введение купюры в тысячу гривен
Нацбанк Украины рассказал, что необходимо вводить в оборот купюру номиналом в тысячу гривен из-за большого количества 500-гривенных купюр.
iReactor вчера в 12:49
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать томатный сок
При выборе томатного сока эксперты Роскачества рекомендуют прежде всего обращать внимание на информацию на упаковке - состав, объем, дату изготовления и срок годности, условия хранения, наименование изготовителя, рекомендации и возможные ограничения по использованию, показатели пищевой ценности.
Аргументы и Факты 02:05
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Наука
«„Лидеры России“ — это в первую очередь конкурс»
Как выглядит победитель научного трека конкурса «Лидеры России», зачем он в нем участвует и какой награды ему стоит ожидать, рассказал наставник трека, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков.
Индикатор вчера в 07:50
Финансы
«Роснефть» и НОВАТЭК перешли на евро при расчетах за экспорт
НОВАТЭК в расчетах с клиентами переходит на евро, уже сейчас основная часть контрактов заключается в этой валюте.
Евразия Daily 02:29
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Происшествия
Судороги и онемение: как неизвестная болезнь подкосила россиян
Шесть жителей деревни Ачиры Тюменской области подхватили "гаффскую" болезнь, в связи с чем были экстренно госпитализированы, сообщили в администрации села ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:07
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
Завершилось судебное следствие по делу о теракте в петербургском метро
Online47.ru вчера в 20:40
Футбол
Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Спорт
Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram
«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России.
РБК 00:47
Общество
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
РИА Новости вчера в 18:16
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол
Орлов объяснил свои слова о Шомуродове и Узбекистане
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил свои слова о нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.
Нева Спорт 03:01
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Энергетика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43