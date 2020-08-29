Химик рассказал о безопасности пищевых добавок Е

"Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", – выразил уверенность в интервью радио Sputnik химик-технолог Сергей Белков.