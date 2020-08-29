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Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вынуждены закупать нефть в России из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
РЕН ТВ

Трамп посетовал на зависимость США от российской нефти

РЕН ТВ21:25
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
Известия

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Известия21:34
REGNUM

Трамп рассказал, кто заставляет США закупать нефть у России

REGNUM20:30
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

РИА Новости20:03

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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Химик рассказал о безопасности пищевых добавок Е

"Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", – выразил уверенность в интервью радио Sputnik химик-технолог Сергей Белков.
РИА Новости21:00

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.рувчера в 12:49
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Доктор Мясников назвал существующие угрозы для Навального в коме

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «Россия 1», назвал существующие угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Mockva.ruвчера в 15:24
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Новые методы лечения рака разрабатывают в Приморье

В Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета хотят выявить новые маркеры для более эффективной диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний головного мозга человека (глиом) и определить мишени для их терапии на молекулярном уровне.
ВладМедицина.рувчера в 21:08

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
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