«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, проводивший исследования в Университете Виргинии, был сегодня арестован и обвинен в двух федеральных преступлениях», — цитирует РИА Новости пресс-релиз министерства юстиции США.
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
Профессор клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флориан Айер в беседе с DW пояснил, что в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального был найден высокотоксичный яд, который нельзя найти в свободном доступе.
Музыкант призвал к проведению новых президентских выборов: Конечно, мы не признаем результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны.