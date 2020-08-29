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Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вынуждены закупать нефть в России из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов.В источнике
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Известия

Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Известия21:34
РЕН ТВ

Трамп посетовал на зависимость США от российской нефти

РЕН ТВ21:25
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Lenta.ru

Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Lenta.ru21:00
REGNUM

Трамп рассказал, кто заставляет США закупать нефть у России

REGNUM20:30
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Гражданин КНР был задержан в США

«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, проводивший исследования в Университете Виргинии, был сегодня арестован и обвинен в двух федеральных преступлениях», — цитирует РИА Новости пресс-релиз министерства юстиции США.
RT на русском20:18
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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Немецкий токсиколог прокомментировал отравление Навального

Профессор клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флориан Айер в беседе с DW пояснил, что в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального был найден высокотоксичный яд, который нельзя найти в свободном доступе.
Московский Комсомолецвчера в 18:31
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Михалок зачитал стихи о свободе и потребовал демократических выборов в Белоруссии

Музыкант призвал к проведению новых президентских выборов: Конечно, мы не признаем результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны.
Znak.com20:25

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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