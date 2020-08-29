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Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вынуждены закупать нефть в России из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъ22:56
RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Nissan улучшил качество ЛКП на заводе в Петербурге

Представители российской компании добавили, что Nissan постоянно стремится улучшить качество и долговечность собственных транспортных средств, а новая технология должна положительно сказаться на желании россиян эксплуатировать авто именно этого бренда.
Car.ru27 августа в 11:30
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The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Подельника россиянина Вадима Красикова, подозреваемого в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Давыдов (настоящее имя — Роман Демьянченко), он служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ.
Дождь13:21

Китай разработал палубный самолет разведки и управления

Американские эксперты указывают, что разработку своего самолета ДРЛО китайские авиастроители изначально базировали на платформе самолета Ан-24 советского производства (разработка уже несуществующей корпорации «Антонов»).
Аргументы недели10:21

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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