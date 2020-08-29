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Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вынуждены закупать нефть в России из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.
РИА Новости20:03
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RT на русском

Эксперт оценил заявление Трампа о российской нефти в США

RT на русском03:26
Газета.Ru

Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

Трамп объяснил, почему США закупают нефть у России

Московский Комсомолец20:25
Коммерсантъ

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Коммерсантъ22:56
ТАСС

Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ТАСС20:31
РБК

Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

РБК00:06
РИА Новости

Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

РИА Новости20:03

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс14:11
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Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиставчера в 15:46
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