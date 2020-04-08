Коронавирус

REGNUMREGNUMТрамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

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Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, так как она «упустила пандемию»

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Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ

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Слух: Activision планирует четыре новых Call of Duty: Modern Warfare

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В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

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СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
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Опрос, проведенный по всему миру, показал, что около половины компаний собирается пересмотреть отношения с поставщиками в пользу более надежных предложений внутри страны, что означает конец глобализации в ее нынешнем виде, пишет немецкая газета Die Welt.
Взгляд.ру 13:42
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Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС 20:00
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В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
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Общество

Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Чита.Ру 20:09
Общество

Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих

Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
РЕН ТВ 15:21
Кино

Первый Международный кинофестиваль о космосе пройдёт дистанционно

Намеченный на 9-12 апреля в Калуге первый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоится дистанционно.
ГТРК Калуга 06:48
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Общество

США вернули на родину 45 тысяч своих граждан

Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.
Эхо Москвы 20:20
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе

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Capcom планирует выпустить ещё один ремейк Resident Evil

The GEEK 10:25
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv вчера в 09:56
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Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
ТАСС 14:13
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
РБК 18:41
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
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Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Киберспорт

Natus Vincere выиграли у OG на ESL Pro League Season 11

Sport24.ru вчера в 21:16
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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Энергетика

Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Вести.Ru 16:54
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Армия и оружие

Пентагон развернет ячеистую спутниковую сеть в 2022 году

Как пишет C4ISRNET, победителей тендера планируется выбрать уже в августе, а летом 2022 года военные намерены запустить первый сегмент сети, состоящий из 20 космических аппаратов.
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Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Армия и оружие

В Китае назвали истребитель Су-27 «старым мастером»

Ранее ГЛАС сообщал, что американцы назвали МиГ-29СМТ «самым полезным самолетом».
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Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
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Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста 13:16
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Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
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