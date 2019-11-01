Политика
ИзвестияТрамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в четверг, 31 октября.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Технологии
В России запустился стриминговый сервис Apple TV+
Сегодня, 1 ноября, в более 100 странах мира, включая Россию, запустился стриминговый сервис Apple TV+.
Собака.ru 05:18
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Здоровье
Беременных жительниц Белокурихи отправляют рожать в Барнаул
Губернатора Алтайского края попросили обратить внимание на больницу в Белокурихе Алтайский Минздрав в Instagram губернатора региона Виктора Томенко дает ответы на комментарии подписчиков под постом о развитии здравоохранения края.
АМИТЕЛ 04:12
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал «зловещее лицо» в космосе
Космический телескоп «Хаббл» сделал необычный снимок, в котором различимы очертания человеческого, но «зловещего» лица.
ТК Звезда 29 октября в 21:06
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Авто
Автотор запустил сборку Kia Soul по полному циклу
Производственный цикл включает в себя "сварку-окраску-сборку" (CKD).
Интерфакс - Россия вчера в 09:15
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Единоборства
Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева
Спорт-Экспресс 04:35
Армия и оружие
Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда 03:10
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Московский Комсомолец 05:07
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:55
Гаджеты
Пользователей Android предупредили о новом вирусе
Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Телепрограмма 04:03
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Реквизит вчера в 04:25
Энергетика
«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Ведомости 04:06
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Футбол
Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба
Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.
Газета.Ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 30 октября в 10:24
Экономика
Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России
Министерство финансов России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 05:54