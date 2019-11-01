Политика

ИзвестияИзвестияТрамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в четверг, 31 октября.
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Трамп объяснил, почему переехал из Нью-Йорка во Флориду

Российская газета03:07

Трамп заявил, что сменил место прописки из-за плохого отношения политиков

РИА Новостивчера в 22:16

Президент США объявил, что перестаёт быть резидентом Нью-Йорка и регистрируется во Флориде

Эхо Москвы01:15

Трамп объяснил причину смены места «прописки»

Газета.Ruвчера в 23:42

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

РБК00:22

NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Ведомостивчера в 21:46

Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду

ТАССвчера в 21:54
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом

Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.
Телеканал 360° вчера в 18:51
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
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Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 03:50
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Политика

Украина отказалась платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Автоспорт

Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат вчера в 15:22
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Политика

Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Технологии

Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи

RT на русском 04:07
Футбол

Джака обратился к болельщикам «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.
Евро-футбол.ру вчера в 16:51
Футбол

«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество

В 2020 году снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Самый незначительный рост тарифов произойдет в Ненецком автономном округе (2,4%).
ПензаСМИ вчера в 04:58
Футбол

«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
Матч ТВ 02:11
Авто

Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
CarsWeek.ru вчера в 07:10
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

РИА Новости 04:09
Экономика

«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов

Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
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Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин

Ugpressa.ru 30 октября в 23:52
Общество

В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat

Ведомости вчера в 18:16
Культура

Татарин из Нижнекамска снял в США ролик про эчпочмак

АиФ Казань 02:13
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