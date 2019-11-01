Политика
ИзвестияТрамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в четверг, 31 октября.
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Происшествия
Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом
Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.
Телеканал 360° вчера в 18:51
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Автоспорт
Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат вчера в 15:22
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Политика
Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили
Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Технологии
Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи
RT на русском 04:07
Футбол
Джака обратился к болельщикам «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.
Евро-футбол.ру вчера в 16:51
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество
В 2020 году снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Самый незначительный рост тарифов произойдет в Ненецком автономном округе (2,4%).
ПензаСМИ вчера в 04:58
Футбол
«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ
«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
Матч ТВ 02:11
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
CarsWeek.ru вчера в 07:10
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
РИА Новости 04:09
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Футбол
Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Здоровье
Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин
Ugpressa.ru 30 октября в 23:52
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
Ведомости вчера в 18:16
Культура
Татарин из Нижнекамска снял в США ролик про эчпочмак
АиФ Казань 02:13