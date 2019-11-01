Политика

ИзвестияИзвестияТрамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в четверг, 31 октября.
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Дональд Трамп изменил место своей регистрации из Нью Йорка во Флориду

Эхо Москвы07:10

Трамп объяснил, почему переехал из Нью-Йорка во Флориду

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NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Ведомостивчера в 21:46

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РБК00:22

Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду

ТАССвчера в 21:54
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