Армия и оружие

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваТрамп заявил, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
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Трамп назвал убийство Сулеймани попыткой остановить войну

Взгляд.рувчера в 15:57

Трамп заявил, что убийством генерала Сулеймани США пытались остановить войну, а не развязать ее

Комсомольская правдавчера в 17:23

Трамп объяснил убийство Сулеймани желанием «остановить войну» с Ираном

News.ruвчера в 16:23

США убили Сулеймани для того, чтобы остановить войну – Трамп

REGNUMвчера в 18:25

Трамп заявил, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну

Вечерняя Москвавчера в 15:54

Трамп разъяснил смысл ликвидации иранского генерала Сулеймани

Интерфаксвчера в 15:53

Трамп объяснил, что убийством Сулеймани США «пытаются остановить войну»

Российская газетавчера в 15:48
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Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском вчера в 23:31
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РБК вчера в 21:03
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Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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44 очка и трипл-дабл Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Филадельфию»

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Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
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Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
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Журналисты издания «Чемпионат.com» составили список из самых трогательных поступков в футболе за 2019 год.
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В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
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В Барнауле пройдет в четвертый раз фестиваль бардовской песни

4 января в Барнауле пройдет фестиваль бардовской песни.
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Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2019 года.
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В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Четыре человека погибли при пожаре на Ставрополье

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Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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