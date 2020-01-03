Армия и оружие
Вечерняя МоскваТрамп заявил, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
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Трамп заявил, что убийством генерала Сулеймани США пытались остановить войну, а не развязать ее
Комсомольская правдавчера в 17:23
Трамп объяснил, что убийством Сулеймани США «пытаются остановить войну»
Российская газетавчера в 15:48
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