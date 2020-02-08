Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США

Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Об этом он написал в своем Twitter.
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Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение специалиста по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана, который дал против него показания по делу об импичменте, в своем Twitter-аккаунте
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