Политика
Газета.RuТрамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США
Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Об этом он написал в своем Twitter.
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Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение специалиста по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана, который дал против него показания по делу об импичменте, в своем Twitter-аккаунте.Lenta.ru17:24
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Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
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