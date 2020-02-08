с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Об этом он написал в своем Twitter.

Космос Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Политика В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу Переговоры турецкой и российской делегаций в Анкаре по ситуации в сирийской провинции Идлиб завершились, сообщает в субботу турецкий телеканал "Хабертюрк".

Политика Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте попросил его закрыть офисы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в итальянских городах.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Общество Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.

Политика Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.