Политика
Газета.RuТрамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России при том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.РБКвчера в 22:20
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Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов назвал себя предпринимателем
Москва, 30 июля 2020, 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП).
REGNUM 06:57
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС
Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
Шоу-бизнес
Вдове Марьянова угрожают плеснуть кислотой в лицо из-за наследства
Савеловский суд Москвы возобновил слушания по делу о наследстве покойного актера Дмитрия Марьянова.
Слово и Дело 03:27
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции
Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Происшествия
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
Авто
Brabus показал набор доработок для нового Mercedes-Benz GLB
Известное тюнинг-ателье Brabus решило доработать семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Тарантас Ньюс 07:54
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Гаджеты
Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.
Megaobzor.com 07:31
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Политика
Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России
Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт 28 июля в 10:05