с чего всё началось

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

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Происшествия На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе. 824

Происшествия СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело. 3

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.

Политика Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России «В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. 28

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 17

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Политика Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии. 1

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2". 137

Гаджеты Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,5K