с чего всё началось

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

Политика Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу по поводу задержания граждан России, которые, по утверждению властей Белоруссии, принадлежат к «ЧВК Вагнера». 30

Гаджеты Sony назвала первые телевизоры Ready for PlayStation 5 Телевизоры Sony, которые получат сертификат Ready for PlayStation 5, оснащены игровым режимом, в котором активируется минимальная задержка, кроме того, пользователи смогут включать одновременно PlayStation 5 и телевизор с геймпада DualSense и управлять своей PS5, используя пульт дистанционного от телевизора. 16

Политика Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. 200

Общество Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram. 324

Политика Дестабилизация Лукашенко или транзит? Кого задержали в Белоруссии В Минске и на юге Белоруссии задержаны 33 человека из, предположительно, более чем двухсот военных, граждан России, которые, по версии белорусской стороны, должны были "дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании".

Политика Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов. 4

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 986

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. 42

Игры Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.