Политика
Газета.RuТрамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.
Читать в источнике
Оценить307
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России при том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.РБКвчера в 22:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Evo-rus.com 04:45
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
Политика
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу по поводу задержания граждан России, которые, по утверждению властей Белоруссии, принадлежат к «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 02:53
Футбол
Роналду купил яхту за 6 млн евро после победы в Серии А
Как пишет Daily Mail, яхта обошлась португальцу в 5,5 млн фунтов (6,08 млн евро).
Sports.ru 04:55
Гаджеты
Sony назвала первые телевизоры Ready for PlayStation 5
Телевизоры Sony, которые получат сертификат Ready for PlayStation 5, оснащены игровым режимом, в котором активируется минимальная задержка, кроме того, пользователи смогут включать одновременно PlayStation 5 и телевизор с геймпада DualSense и управлять своей PS5, используя пульт дистанционного от телевизора.
iXBT.com 01:23
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке.
РИА Новости 03:55
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru вчера в 14:29
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Политика
Дестабилизация Лукашенко или транзит? Кого задержали в Белоруссии
В Минске и на юге Белоруссии задержаны 33 человека из, предположительно, более чем двухсот военных, граждан России, которые, по версии белорусской стороны, должны были "дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании".
АПН вчера в 11:10
Политика
Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости 04:20
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Наука
Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков
Дилетант вчера в 10:32
Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
Футбол
«Зенит» отдал полузащитника в аренду «Оренбургу»
Soccer.ru 04:56
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Шоу-бизнес
Об изнасиловании в 14 лет рассказала Алена Водонаева
Позже незнакомец привез ее на ту же остановку. Алена побоялась рассказать о случившемся родным.
Evo-rus.com 03:53
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Игры
Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре
Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57