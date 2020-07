Телевизоры Sony, которые получат сертификат Ready for PlayStation 5, оснащены игровым режимом, в котором активируется минимальная задержка, кроме того, пользователи смогут включать одновременно PlayStation 5 и телевизор с геймпада DualSense и управлять своей PS5, используя пульт дистанционного от телевизора.

Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.