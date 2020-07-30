Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался
 вопросом о необходимости защиты Германии от России при том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
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