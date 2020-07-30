с чего всё началось

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

Политика Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.

Общество В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом В России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 802.

Политика Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. 247

Здоровье Названы первые восемь признаков рака Врач Аркадий Верткин назвал первые восемь признаков рака.

Технологии В облаке Google разрешили бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone Возможность сохранять резервные копии iPhone и Android-устройств стала бесплатной для всех пользователей приложения Google One, вне зависимости от наличия премиум-подписки.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 17

Здоровье В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса «В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана. 25

Гаджеты Qualcomm прямо намекает на задержку iPhone 12 Вряд ли осенью должен выйти какой-то другой флагман, отсрочка которого столь сильно повлияла бы на финансовые результаты Qualcomm В линейке iPhone 12 ожидается появление четырех моделей с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

Авто Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей. 876

Футбол «Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.

Общество За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Здоровье Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.