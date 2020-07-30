Политика
Газета.RuТрамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России при том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.РБКвчера в 22:20
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Политика
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 802.
RT на русском 03:34
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM вчера в 07:20
Здоровье
Названы первые восемь признаков рака
Врач Аркадий Верткин назвал первые восемь признаков рака.
OAnews 03:11
Технологии
В облаке Google разрешили бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone
Возможность сохранять резервные копии iPhone и Android-устройств стала бесплатной для всех пользователей приложения Google One, вне зависимости от наличия премиум-подписки.
Вести.Ru вчера в 14:43
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру вчера в 11:08
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ вчера в 03:17
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
Гаджеты
Qualcomm прямо намекает на задержку iPhone 12
Вряд ли осенью должен выйти какой-то другой флагман, отсрочка которого столь сильно повлияла бы на финансовые результаты Qualcomm В линейке iPhone 12 ожидается появление четырех моделей с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
iXBT.com 00:33
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем 28 июля в 09:29
Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Общество
За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 28 июля в 03:48
Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Финансы
Один из главных банков мира рассказал о проблемах доллара
В настоящее время главный защитный актив уже вырос до 1950 долларов. Снижение реальных процентных ставок в США может разогнать цену золота.
Lenta.ru вчера в 11:07
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:19