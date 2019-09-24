Президент США Дональд Трамп признал, что лично принял решение заморозить сотни миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times. По его словам, он сделал это, чтобы другие страны выделили деньги.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Кино От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда» Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.

Политика Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.

Культура Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».

Экономика Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Политика Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.

Здоровье Больницы Татарстана получили 70 новых машин скорой помощи Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медикам республики ключи от семидесяти новых машин скорой помощи.

Авто Автомобили Ravon вернулись в Россию Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.

Авто В России появился новый Toyota Land Cruiser 200 Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Футбол СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022 Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Экономика Чукотка оказалась лидером по размеру пенсий в России Второе место по размеру пенсий заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.).

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.