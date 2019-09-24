Политика
ВедомостиТрамп объяснил заморозку военной помощи для Украины
Президент США Дональд Трамп признал, что лично принял решение заморозить сотни миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times. По его словам, он сделал это, чтобы другие страны выделили деньги.
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Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Политика
Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты
МедиаПоток вчера в 10:59
Культура
Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen
Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания 12:15
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Интерфакс вчера в 19:49
Экономика
Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 13:08
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Здоровье
Больницы Татарстана получили 70 новых машин скорой помощи
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медикам республики ключи от семидесяти новых машин скорой помощи.
Республика Татарстан 08:33
Армия и оружие
В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Авто
Автомобили Ravon вернулись в Россию
Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 12:24
Футбол
СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022
Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ФАН 06:35
Экономика
Чукотка оказалась лидером по размеру пенсий в России
Второе место по размеру пенсий заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.).
Известия 13:00
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 22 сентября в 23:20
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ вчера в 05:53