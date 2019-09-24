Политика

ВедомостиВедомостиТрамп объяснил заморозку военной помощи для Украины

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Президент США Дональд Трамп признал, что лично принял решение заморозить сотни миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times. По его словам, он сделал это, чтобы другие страны выделили деньги.
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