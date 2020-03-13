Политика

NewsFrolNewsFrolТрамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса

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Администрация Трампа была недавно раскритикована из-за того, что она не смогла обеспечить американцам полноценное тестирование на коронавирус. Узнаем, что происходит с легкими людей, когда они заражаются Covid-19 из этой статьи.
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Трампа раскритиковали за выступления о коронавирусе

РЕН ТВвчера в 20:40

Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за COVID-19

Коммерсантъвчера в 16:43

Reuters: Трамп объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:35

В США объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:36

Трамп объявит в США чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Piter.tvвчера в 12:54

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за распространения коронавируса

Комсомольская правдавчера в 15:40

Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявил президент Панамы

Красная веснавчера в 02:29
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
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В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 22:40
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По словам польского премьер-министр Матеуша Моравецкого, Польша полностью закрывает границы для иностранцев, которые «могут стать рассадником коронавируса» в стране.
RuNews24.ru вчера в 20:49
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РИА Новости вчера в 16:12
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В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
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Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
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Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
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74.ru 12 марта в 21:40
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2 тыс. человек

В США количество инфицированных коронавирусом человек превысило 2 тысячи, жертвами инфекции стали 47 человек.
Московский Комсомолец вчера в 21:39
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
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Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
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Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Российская газета 01:14
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На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета

Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
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Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

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Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.
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Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

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