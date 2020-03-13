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NewsFrolТрамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса
Администрация Трампа была недавно раскритикована из-за того, что она не смогла обеспечить американцам полноценное тестирование на коронавирус. Узнаем, что происходит с легкими людей, когда они заражаются Covid-19 из этой статьи.
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Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за распространения коронавируса
Комсомольская правдавчера в 15:40
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
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На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
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КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Армия и оружие
Пентагон ввел новые ограничения из-за коронавируса
The Hill в свою очередь отмечает, что меры Минобороны США затронут тысячи американских военнослужащих и членов их семей, который находятся на американских объектах в Южной Корее, Японии и Италии.
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
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JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
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