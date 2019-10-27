Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади. Трансляцию выступления Трампа ведёт C-SPAN.
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Трамп подтвердил намерение вернуть на родину американских военнослужащих из Сирии

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