Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади. Трансляцию выступления Трампа ведёт C-SPAN.

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

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