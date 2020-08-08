Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Смотрите также
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе
На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
Бена Аффлека попросили не приходить на премьеру фильма о Джеймсе Бонде
Недостаточно темнокожая: Зои Салдана извинилась за роль Нины Симон
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии
Почему Пантелеимону Целителю порой молятся неправильно
Зеленский выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе
Очевидец ДТП с Ефремовым дал показания, что актер был за рулем
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с 57 спутниками Starlink
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Украина приостановила работу КПВВ на границе с Крымом
Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
Подробнее о событии