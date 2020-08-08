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РИА Новости
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26

На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания

Напомним, что акции протеста в Хабаровске и других городах России проходят после того, как бывшего губернатора задержали при подозрении в причастности к убийству местных предпринимателей в 2004-2005 годах.
Evo-rus.com01:19
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой группировкой спутников Starlink успешно стартовала 7 августа с мыса Канаверал в 08:12 мск, трансляция запуска велась на сайте компании.
Аргументы и Факты7 августа в 02:22
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