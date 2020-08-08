Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса
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Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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