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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

ЦИК Белоруссии обещает пропускной режим на участках вечером 9 августа

Минск, 9 августа 2020, 09:01 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером основного дня голосования на выборах президента республики — 9 августа — на избирательных участках будет установлен пропускной режим, а бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления граждан.
REGNUM02:01
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Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
RT на русском7 августа в 10:18
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