Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
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Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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