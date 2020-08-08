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РИА Новости
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19

Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».
REGNUM00:31
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Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал украинский лидер.
REGNUM00:56
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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