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РИА Новости
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Комсомольская правда

Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Комсомольская правда18:52
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Комсомольская правдавчера в 16:29
12

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
57

Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Второй показатель – работа митохондрий, «энергетических станций» клеток, которые у вегетарианцев функционируют хуже, так как мясо является источников л-карнитина, необходимого для работы митохондрий.
Mockva.ru23:18
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Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00

Голландский дизайнер показал свой вариант нового внедорожника УАЗ-469

На днях по Сети "разлетелось" рендерное изображение УАЗ-469 нового поколения: на нем независимый дизайнер из России Сергей Крицберг показал, как мог бы выглядеть преемник легендарного внедорожника.
Новые автомобили7 августа в 00:44
12

Американская Qualcomm выступила за отмену санкций против Huawei

Отмену ограничений на продажу американских комплектующих китайской Huawei лоббирует в американском правительстве компания-производитель процессоров для мобильных телефонов Qualcomm, сообщил 8 августа The Wall Street Journal со ссылкой на попавшую к нему презентацию.
ИА Красная Веснавчера в 15:31
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