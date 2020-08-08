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РИА Новости
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Комсомольская правда

Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Комсомольская правда18:52

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
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Стало известно, что известное приложение Instagram собирается запустить главного конкурента TikTok, после чего пользователи смогут создать видеоролики через мобильное приложение.
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