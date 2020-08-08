Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Смотрите также
Оппозиция в Белоруссии подготовила план «майдана» после выборов
В Минске задержали журналистов «Дождя»
Дело возбудили против уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
ЦПВС сообщил о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Эвелина Бледанс заявила о готовности жить на тысячу рублей в месяц
Стало известно, как на практике реализуются санитарные меры в Турции
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
В Сысерти открылся проект «Лето на заводе»
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Представитель «Талибана» опроверг наличие военных связей с РФ
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Россияне нашли замену банковским вкладам
На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания
США сократят численность американских солдат в Афганистане
Четверо не умевших плавать индийцев утонули в Волге в Волгограде
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
В Минске задержали журналистов «Дождя»
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Роналду может перейти из «Ювентуса» в «ПСЖ»
Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%
Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
Подробнее о событии