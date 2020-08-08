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РИА Новости
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

В Минске засняли женщину в розовом, которая вылезает из окна избирательного участка. Ей помогал милиционер

На одном из избирательных участков в Советском районе Минска очевидцу в день выборов 9 августа удалось заснять интересный эпизод: из окна выбиралась женщина в розовом костюме с мешком в руках.
Фонтанка.Ру07:47

На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания

Напомним, что акции протеста в Хабаровске и других городах России проходят после того, как бывшего губернатора задержали при подозрении в причастности к убийству местных предпринимателей в 2004-2005 годах.
Evo-rus.com01:19
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