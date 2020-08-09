Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату
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Президент США объявил налоговые каникулы для тех, кто зарабатывает меньше $100 000 в год. Трамп уверен, что это решение поможет стимулировать экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).В источнике
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