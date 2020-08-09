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Секрет фирмы
Секрет фирмы

Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

Президент США объявил налоговые каникулы для тех, кто зарабатывает меньше $100 000 в год. Трамп уверен, что это решение поможет стимулировать экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).В источнике
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Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
ПРАЙМ

Демократы в конгрессе критикуют односторонние меры Трампа по поддержке экономики

ПРАЙМ20:31
РЕН ТВ

Трамп расширил выплаты по безработице в обход конгресса

РЕН ТВ17:26
Комсомольская правда

Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Комсомольская правда18:52
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Представителей Racing Point вызвали к стюардам

В опубликованном в пятницу решении стюардов говорилось, что использование воздуховодов той же конструкции в дальнейших гонках «остается нарушением регламента, но наказания в виде предупреждений достаточно, поскольку фактическое нарушение покрыто штрафом, наложенным за Гран При Штирии».
F1news.ru11:23