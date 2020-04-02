Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТрамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запускает масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы не дать наркокартелям возможность воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавируса.
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США объявили о начале масштабной антинаркотической операции у границ Венесуэлы

Эхо Москвы01:04

Трамп анонсировал операцию 22 стран против наркокартелей

РБКвчера в 21:15

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

Известиявчера в 18:16

Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции

RT на русскомвчера в 18:29

США и еще 22 страны начинают в Западном полушарии операцию по борьбе с наркотиками

ТАССвчера в 18:20

США объявили о начале масштабной операции по борьбе с наркотрафиком

Интерфаксвчера в 19:35

Пентагон назвал дополнительную цель антинаркотической операции США

РИА Новостивчера в 19:04
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Культура

Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса

Инфорос 04:54
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Общество

Итальянские повара сварили для российских военврачей borsch

Интернет-пользователи активно постят снимок, сделанный в Италии: тамошние кулинары сварили для военврачей из России борщ.
Евразия Daily 05:56
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

ВЦИОМ: Две трети россиян самоизолировались из-за коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует, что граждане России стали беспокоиться из-за распространения в стране COVID-2019 и начали принимать меры.
Фонтанка.Ру 05:42
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Моя Москва.онлайн 05:59
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com 30 марта в 09:24
Общество

Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье

В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать к 6 апреля.
ФАН 00:06
Происшествия

В Кении полиция застрелила 13-летнего мальчика за нарушение карантина

Полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе и тем самым нарушил введенный из-за коронавируса комендантский час.
Российская газета 04:16
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Кино

Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу

Игромания.ру 03:55
Общество

Глеб Никитин рассказал, как нижегородцы смогут выходить из дома

Глеб Никитин подробно рассказал, как, начиная с 2 апреля, в регионе начнет действовать контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 03:58
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля снизилась на $4,23 до $10,43 за баррель, следует из данных компании Refinitiv.
Ведомости 05:59
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о тестировании на коронавирус среди военных

Почти 4,2 тысячи тестов на коронавирус сделали в Вооруженных силах РФ, заразившихся нет, сообщается в Twitter Минобороны.
РИА Новости 02:49
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

Число пациентов с подозрением на коронавирус выросло на Кубани

В больницы Краснодарского края за прошедшие сутки обратились с подозрением на коронавирус 533 человека.
Блокнот Краснодар 03:22
Политика

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Здоровье

Респираторы или маски – что лучше от коронавируса

Новосибирцы отчаялись искать медицинские маски в аптеках и отправились за респираторами в строительные магазины.
VN.RU 31 марта в 06:34
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 04:28
Общество

В ВОЗ оценили эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно.
Моя Москва.онлайн 03:38
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