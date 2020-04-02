Коронавирус
RT на русскомТрамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запускает масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы не дать наркокартелям возможность воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Общество
Итальянские повара сварили для российских военврачей borsch
Интернет-пользователи активно постят снимок, сделанный в Италии: тамошние кулинары сварили для военврачей из России борщ.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
ВЦИОМ: Две трети россиян самоизолировались из-за коронавируса
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует, что граждане России стали беспокоиться из-за распространения в стране COVID-2019 и начали принимать меры.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Общество
В России рассматривают различные сценарии парада Победы
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Общество
Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Космос
Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением
Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
Общество
Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье
В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать к 6 апреля.
Происшествия
В Кении полиция застрелила 13-летнего мальчика за нарушение карантина
Полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе и тем самым нарушил введенный из-за коронавируса комендантский час.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Кино
Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу
Общество
Глеб Никитин рассказал, как нижегородцы смогут выходить из дома
Глеб Никитин подробно рассказал, как, начиная с 2 апреля, в регионе начнет действовать контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля снизилась на $4,23 до $10,43 за баррель, следует из данных компании Refinitiv.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о тестировании на коронавирус среди военных
Почти 4,2 тысячи тестов на коронавирус сделали в Вооруженных силах РФ, заразившихся нет, сообщается в Twitter Минобороны.
Здоровье
В Москве родился ребенок с коронавирусом
Происшествия
Число пациентов с подозрением на коронавирус выросло на Кубани
В больницы Краснодарского края за прошедшие сутки обратились с подозрением на коронавирус 533 человека.
Политика
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Здоровье
Респираторы или маски – что лучше от коронавируса
Новосибирцы отчаялись искать медицинские маски в аптеках и отправились за респираторами в строительные магазины.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Здоровье
В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В ВОЗ оценили эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно.