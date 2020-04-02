Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запускает масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы не дать наркокартелям возможность воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

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Общество ВЦИОМ: Две трети россиян самоизолировались из-за коронавируса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует, что граждане России стали беспокоиться из-за распространения в стране COVID-2019 и начали принимать меры.

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Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

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